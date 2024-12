Unicredit nominata banca dell'anno 2024 da The Banker

UniCredit

(Teleborsa) -, pubblicazione del gruppo Financial Times, hanno riconosciuto laper il secondo anno consecutivo, nominandolaa livello, banca dell’annoe banca dell’anno. La premiazione è avvenuta nel corso dellache si è svolta ieri sera a Londra. La Banca è stata anche insignita dei titoli di banca dell’annoI Bank of the Year Awards di The Bankerle principali istituzioni finanziarie mondiali in base alla loro, ottenere une servire i loro mercati. La rivista The Banker fornisce informazioni economiche e finanziarie per il settore finanziario mondiale e si è costruita una reputazione per i suoi reportage oggettivi e approfonditi sin dalla suafondazione nel 1926.Commentando i premi vinti da UniCredit,, caporedattrice di The Banker, ha sottolineato che la rivista "raramente premia lo stesso gruppo bancario per due anni di fila, ma lee la crescentedi UniCredit. I suoifinanziari, sia per il 2023 che per la prima parte del 2024, sono davvero notevoli, così come intelligenti leche ha stretto in questi anni e i suoiin tutta Europa. Gli sforzi fatti per semplificare i processi e migliorare l’offerta digitale sono stati ulteriori motivi per riconoscere UniCredit come vincitore globale del nostro premio di banca dell'anno".Negli ultimi anni, UniCredit ha lavorato instancabilmente alla sua, impegnandosi in un cambiamento fondamentale per ridefinire il suo futuro, con l'ambizione di diventare la banca per il futuro dell'Europa.Andrea Orcel, CEO di UniCredit, si è detto "orgoglioso di questi risultati, che riconoscono, per il secondo anno, il, il piano che ha trasformato UniCredit in una banca leader di mercato in soli tre anni, facendola diventare un nuovo punto di riferimento per il settore in Europa". "Cogliamo questa opportunità per ringraziare tutte le persone di UniCredit - ha aggiunto - che attraverso il duro lavoro e la dedizione ai nostri clienti e alle loro comunità hanno reso possibile tutto questo e continueranno a farlo".Con 15 milioni di clienti in 13 mercati in Europa, UniCredit rimaneper progredire e a facilitare i clienti in una, con l’obiettivo di assicurare