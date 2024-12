"Accompagna una Famiglia": un progetto per il sostegno e l’inclusione sociale

(Teleborsa) - Il progetto "", promosso dacon il supporto di, mira a sostenere le famiglie più vulnerabili delle comunità italiane attraverso percorsi di. L’iniziativa si concentra su temi cruciali come, per promuovere uno stile di vita più consapevole e autonomo.Il progetto, della durata di, si avvale della collaborazione di enti del terzo settore, ciascuno esperto in uno dei settori formativi previsti. Le Caritas diocesane di 10 territori, insieme ai volontari e operatori locali, saranno i primi destinatari di specifici percorsi di formazione. Questo permetterà loro di acquisire competenze da trasmettere ai beneficiari dei servizi Caritas.Parallelamente, il progetto si rivolge direttamente adistribuite su tutto il territorio italiano. Le famiglie di città come Novara, Bergamo, Modena, Forlì, Parma, Venezia, Vicenza, Pescara, Cosenza, Trivento e Salerno riceveranno formazione e supporto mirato per rafforzare il percorso di autonomia già avviato con le Caritas locali.Grazie al contributo e all’impegno congiunto di, "Accompagna una Famiglia" rappresenta un modello virtuoso di rete sociale, capace di promuovere inclusione e nuove opportunità per le famiglie più fragili."In questo progetto, la sinergia tra diversi attori sociali fiorisce nella. Il coinvolgimento attivo di cittadini, imprese e istituzioni è fondamentale" – ha affermato, che ha proseguito: "Si tratta di una possibilità che scegliamo di cogliere per dare corpo alla speranza: un dono che ci permette di sognare non solo per noi stessi, ma per un mondo intero che attende di essere rigenerato dall’amore, che guida il nostro cammino, ci spinge ad ascoltare, incontrare e camminare insieme per costruire nuove opportunità per tutti"."Il progetto nasce dalla volontà dinell’accompagnamento e nel sostegno a famiglie in situazione di disagio: l’inclusione sociale, la ripartenza e l’educazione – ha aggiuntocoinvolta nel progetto. – Questo si può fare solo attraverso la creazione di reti solide e di progetti strutturati, come in questo caso. Sperimentare nuove strategie è fondamentale per ridare dignità a tante persone che rischiano di scivolare in situazione di povertà e di esclusione sociale".Fondazione Conad ETS svolge un ruolo di coordinamento tra i partner progettuali e le diocesi distribuite in tutta Italia e dona a ogni famiglia coinvolta nel progetto tessere prepagate per fare la spesa, come supporto al percorso di educazione alimentare."Come Fondazione Conad Ets siamo orgogliosi di aver curato la regia di un progetto che aggrega così tanti partner perattraverso percorsi molto concreti di educazione alimentare, energetica, finanziaria e di orientamento al lavoro. Un gioco di quadra che si rivolge anche a un target di famiglie fragili con la logica di accompagnarle a un maggior livello di autonomia e consapevolezza", ha dichiaratoNell’ambito del progetto, Fondazione Snam ETS ha favorito la costruzione delle partnership grazie alle quali realizzare le iniziative e, con il supporto di Fondazione Azione contro la Fame Italia Onlus e Agenzia Territoriale per l'Energia e la Sostenibilità di Parma (ATES), coordina i percorsi formativi di contrasto alla povertà energetica e di educazione alimentare."In questo progetto abbiamo visto sin da subito l'opportunità di sviluppare un modello di innovazione sociale che fornisca un aiuto concreto alle sfide che le persone fragili affrontano nella quotidianità. Come Fondazione Snam abbiamo messo a disposizione le nostre competenze distintive nel contrasto alla povertà energetica ed alimentare, oltre che la nostra capacità di fare rete abilitando efficaci network della solidarietà", ha commentato. "Siamo infatti convinti che solo grazie alle connessioni si riescano ad abilitareche affrontino il tema di contrasto alla povertà in modo efficace, con un approccio olistico e replicabile. Accompagna una famiglia risponde esattamente a questa visione".