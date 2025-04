Banco BPM sostiene piani di sviluppo di Casale del Giglio

(Teleborsa) -ha perfezionato un finanziamento di 4,2 milioni di euro a sostegno dei piani di sviluppo diazienda agricola della Famiglia Santarelli impegnata da oltre 110 anni nel settore vitivinicoloLa linea di credito concessa dadella durata di 120 mesi, permetterà all’Azienda Agricola Casale del Giglio di poter affrontare da protagonista un futuro di sfide in un mercato sempre più competitivo sia a livello nazionale che internazionale, continuando nel suo percorso virtuoso di sperimentazione e continuo miglioramento qualitativo della sua produzione.“Casale del Giglio ha nella sua indole la ricerca e la sperimentazione, che hanno permesso, con impegno, dedizione e costanza, di raggiungere nel tempo un alto livello di qualità nella produzione dei propri Vini. L’importante operazione conclusa con Banco BPM, a sostegno dei piani di sviluppo aziendali, consentirà di portare a termine un ambizioso progetto di investimenti nella direzione della sostenibilità ambientale, sociale ed economica. Desideriamo per questo ringraziare sentitamente Banco BPM per l’attenzione e la fiducia dimostrate nei confronti della nostra azienda”. Queste le parole dtitolare di Casale del Giglio AG srl.“Banco BPM è orgoglioso di avere avuto la possibilità di affiancare Casale del Giglio in questa operazione che si inquadra nel più ampio piano di investimenti e sviluppo di una delle più importanti realtà del centro Italia nel settore vitivinicolo” - ha sottolineatoResponsabile della Direzione Territoriale Centro Sud“ - La missione di Banco BPM è quella di porsi quale interlocutore di riferimento per le imprese virtuose che operano nei nostri territori, a maggior ragione in un settore come quello del vino che è trainante per l’economia del Paese”.