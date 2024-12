Circle all’evento “Seas to Skies: Greening ports and airports in the EU”

Circle

(Teleborsa) -, PMI Innovativa quotata sul mercato Euronext Growth Milan, ha annunciato cheha contribuito all'organizzazione e alla realizzazione dell'evento “” in qualità di partner di uno dei progetti organizzatori. L'evento si è tenuto ail 3 e 4 dicembre.Con oltre 200 partecipanti nei due giorni, l'evento è stato organizzato dai progetti finanziati dall'UE nell'ambito della- PIONEERS e STARGATE in collaborazione con i progetti gemelli di porti e aeroporti finanziati nell'ambito della stessa call MAGPIE, OLGA, TULIPS. Poiché l'Unione Europea ha fissatoe ha stanziato alcuni finanziamenti attraverso il bando Green Deal per sostenere progetti di ricerca pionieristici che possano accelerare la transizione verso un settore dei trasporti più sostenibile, tutti questi progetti innovativi devono affrontare le diverse sfide dimostrando nuove tecnologie, stabilendo modelli di business sostenibili e creando piani per diffondere queste innovazioni in tutta Europa. A questo proposito, l'evento ha rappresentato un'opportunità per discutere le barriere comuni e le lezioni apprese finora, nonché per esplorare i risultati dei 5 progetti Green Deal che stanno aprendo la strada a soluzioni competitive più sostenibili.Nell'ambito dell'evento “Seas to Skies Conference”, Magellan Circle ha contribuito come leader per la, la comunicazione e la divulgazione per. L'evento, della durata di due giorni, ha visto gli interventi di rappresentanti di DG MOVE, DG RTD, CINEA; parallelamente, altre sessioni sono state dedicate alla presentazione diconcrete attraverso dimostrazioni in tutti i progetti, ed entrambe le giornate hanno offerto l'opportunità di visitare uno spazio espositivo dedicato a “” e “”."Questi progetti rappresentano un vero e proprio punto di partenza nel percorso di decarbonizzazione dell'UE nel settore portuale e aeroportuale. Siamo quindi orgogliosi di contribuire a questa sfida con il nostro ruolo principale nella cooperazione trasversale e nella divulgazione in PIONEERS, creando opportunità di connessione e condivisione delle lezioni apprese, come questo evento. Inoltre, il nostro impegno e la nostra determinazione ad essere protagonisti di questo percorso è pienamente in linea con gli obiettivi che abbiamo presentato nel nostro piano strategico Connect 4 Agile Growth", ha dichiarato, Managing Director di Circle Group e presidente di Magellan Circle.