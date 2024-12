Credito Sportivo, Antonella Baldino nominata AD

(Teleborsa) - Il nuovo Consiglio di Amministrazione dell'ha nominato, attribuendole anche la qualifica di Direttore Generale. All'Amministratore Delegato sono stati conferiti tutti i poteri per la gestione della società.Alil consiglio ha riconosciuto sia il ruolo di supervisione sulle attività di audit, sia quello di curare, di concerto con l'Amministratore Delegato, i rapporti con le Istituzioni, le attività di comunicazione, le attività internazionali, di studio e ricerca.Il CdA e l'AD imposteranno il lavoro del prossimo triennio con l'obiettivo di sviluppare l'Istituto per il Credito Sportivo e Culturale comee confermarsi punto di riferimento nel supporto alle politiche di investimento nel sistema sportivo e nel settore culturale, si legge in una nota.