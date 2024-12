HilleVax, il produttore di vaccini licenzia il 70% dei dipendenti

HilleVax

(Teleborsa) -, società statunitense di vaccini, ha avviato una, per ridurre le spese operative. Il management e i dipendenti rimanenti continueranno a esplorare e valutare lo sviluppo dei suoi candidati vaccini contro il norovirus, nonché le attività correlate allo sviluppo aziendale per questi candidati vaccini e altre alternative strategiche. Si prevede che questa riduzione della forza lavoro sarà sostanzialmente completata entro la fine di gennaio 2025.HilleVax è una società biofarmaceutica in fase clinica focalizzata sullo sviluppo e la commercializzazione di nuovi vaccini. I suoi programmi iniziali, HIL-214 e HIL-216, sono candidati vaccini basati su particelle simili a virus (VLP) in fase di sviluppo per laOltre ai licenziamenti, HilleVax ha annunciato che Sean McLoughlin, Chief Operating Officer, Astrid Borkowski, Chief Medical Officer, e Aditya Kohli, Chief Business Officer,, a partire dal 19 dicembre 2024. Dopo tale data, McLoughlin e Kohli continueranno a svolgere il ruolo di consulenti della società su base oraria, in base alle necessità.Lo scorsoHilleVax aveva annunciato undopo che il suo vaccino principale ha fallito uno studio di Fase IIb il mese prima.