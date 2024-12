JPMorgan rivede target price su banche europee. Intesa tra top picks

JPMorgan

Intesa Sanpaolo

UniCredit

Commerzbank

Deutsche Bank

Caixabank

Santander

Barclays

HSBC

Natwest Group

UBS

BNP Paribas

(Teleborsa) - Gli analisti dihanno. Per quanto riguarda l', è stato alzato il target price su(a 5 euro per azione dai precedenti 4,80 euro, confermato Overweight) e abbassato su(a 49 euro per azione dai precedenti 50 euro, confermato Overweight).In, rivisto al rialzo il TP su(a 19,5 euro per azione dai precedenti 18,4 euro, confermato Overweight) e(a 21 euro per azione dai precedenti 20 euro, confermato Overweight).In, tagliati i TP di(a 5,9 euro per azione dai precedenti 6,05 euro) e(a 19,5 euro per azione dai precedenti 18,4 euro, confermato Neutral).In, alzati i TP di(350p da 280p),(780p da 730p) e(490p da 430p). Tre le altre, alzato quello di(a 34 CHF per azione dai precedenti 31 CHF, confermato Overweight) e abbassato quello di(a 67 euro per azione dai precedenti 76 euro, confermato Neutral)Il portafoglio aggiornato delle "" include UBS, Deutsche Bank, Barclays, Intesa Sanpaolo e Natwest.