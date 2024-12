Redelfi, Pietro Mensi sostituisce Elisabetta Migone in CdA

Redelfi

(Teleborsa) -, management company con focus sulla transizione energetica e quotata su Euronext Growth Milan, hadurante l'odierno Consiglio di Amministrazione.A seguito dell’ingresso nel Consiglio di Amministrazione della controllata Enginius in qualità di Amministratore Delegato,ha rassegnato le dimissioni per la perdita dei requisiti di indipendenza; la società ha provveduto a nominare per cooptazione quale Amministratore Indipendente, il quale resterà in carico fino alla data della prossima assemblea ordinaria degli azionisti.A seguito delle esperienze professionali maturate nel campo della, occupandosi nello specifico di tematiche di sostenibilità ESG, Mensi ha fondato Futurevox, startup specializzata in digital campaigning per ONG e movimenti sociali, collaborando con clienti di alto profilo come Greenpeace, Amnesty International, Emergency e UNESCO Global. Ha gestito oltre 50 campagne di attivismo a livello nazionale e internazionale e formato più di 4.500 campaigner."La sua esperienza nel campo della comunicazione digitale, maturata collaborando con organizzazioni internazionali di rilievo e la sua visione strategica arricchiranno ulteriormente il nostro percorso verso una crescita sostenibile e inclusiva", ha commentato il