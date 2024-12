RFI: in arrivo lavori di ammodernamento sulla Linea AV Roma-Firenze

(Teleborsa) - "Partiranno. Gli interventi interesseranno in particolare i tratti compresi tra, per un totale didi binari da rinnovare".È quanto emerge da una nota inviata da, sottolineando une che coinvolgerà quotidianamentee delle imprese appaltatrici, supportati da treni cantiere e altri mezzi specializzati. Per minimizzare l’impatto sui viaggiatori, i lavori saranno effettuati prevalentemente nelle ore notturne.Durante il periodo dei lavori, sarà necessaria una. Saranno interessati i convogli AV, IC e Regionali, e in particolare alcuni treni AV non effettueranno la fermata a Roma Tiburtina. Inoltre, si prevedono modifiche agli orari sul nodo di Roma Termini.Una decisione, quella di RFI di avviare i lavori di ammodernamento della linea Alta Velocità Roma-Firenze dopo le festività natalizie,che, tuttavia, sottolinea la suaper l’impatto che tali interventi potrebbero avere sullanel periodo compreso tra il 7 gennaio e il 4 marzo.