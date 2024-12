Ddl Bilancio, vertice maggioranza: "Condivisi aggiustamenti alla manovra"

(Teleborsa) - Nelche si è svolto oggi a Palazzo Chigi la presidente del Consiglio,, i vice presidenti,, il leader di Noi Moderati,il ministro dell'Economia,e il viceministroin "un clima molto collaborativo" hanno condiviso "alcuni aggiustamenti, in particolare sulle priorità della manovra: imprese, famiglie e sanità". È quanto ha reso noto Palazzo Chigi al termine dell'incontro.Tra le– fanno sapere fonti del Mef – l'introduzione nella legge di bilancio all'esame della Commissione della Camera, unaa favore delle imprese che investono e incrementano l'occupazione così come auspicato da Confindustria.Bisognerà invece ancora attendere per lache, riferiscono fonti di governo, potrà essere varato solo dopo il consolidamento dei conti pubblici.All'incontro è stato deciso anche die di introdurre unae degli specializzandi.Previsto anche l'aumento da 30mila a 35mila euro della soglia di reddito dei lavoratori dipendenti che hanno anche redditi da prestazioni professionali autonome per poter beneficiare su queste ultime dell'applicazione dellaTutte queste misure entreranno nella legge di bilancio con emendamenti dei relatori o del governo.