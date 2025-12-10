Francia, l'Assemblea nazionale approva legge su previdenza sociale

(Teleborsa) -Passa, non senza fatica, il, approvato con uno scarto risicatissimo dall'Assemblea nazionale:. Il testo ha ricevuto in extremis il via libera del Parlamento francese dopo una rilettura del testo ed apre la strada per l'approvazione della Legge di bilancio entro la fine dell'anno.La strategia del primo ministro francese Sdi faresi è rivelata vincente, soprattutto promettere al Partito Socialista il, che aveva creato enormi divisioni nell'ambito di una maggioranza frammentata. Il capo del governo, al contrario dei suoi predecessori Michel Barnier e Francois Bayrou, si sta spendendo perdell'approvazione della, di fronte alla necessità di evitare una nuova crisi di governo in un contesto di forte pressione sociale.Il testo del. In caso di voto a favore su una versione conforme, il bilancio di previdenza sociale verrà definitivamente adottato dall’Assemblea, altrimenti si voterà una rilettura, riavviando l'iter bicamerale. Ma i tempi sono ormai strettissimi. L'approvazione in Assemblea, comunque, fa ben sperare per un via libera definitivo, che aprirebbe la strada allae.Lee per la previdenza sociale, fatta eccezione per il capitolo pensioni, che resta fuori dall'accordo di governo, sono statee 86 contrari. Il governo ha poi fatto approvare unche aumenta la spesa per, al fine di ottenere una maggioranza sufficiente al passaggio del testo., che rischia di lievitare sino arispetto ai 23 miliardi stimati a fine 2025, un livello che viene giudicato preoccupante dalle autorità francesi.Fra i temi del dibattito parlamentare la. Un emendamento reintrodotto all'Assemblea nazionale, dopo esser stato rimosso dal senato, prevede il ci sino a gennaio 2028 e in ogni caso dopo le prossime elezioni presidenziali.