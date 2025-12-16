Cambio al vertice di Ratti: Rossella Ceruti subentra a Sergio Tamborini come AD

Ratti

(Teleborsa) - Gli azionisti Faber Five (riconducibile alla famiglia Favrin), titolare di n. 9.478.118 azioni della Societàe Marzotto (controllata da Faber Five), titolare di n. 9.401.300 azioni della Società, hanno convenuto di far sì chesia nominata, dall'Assemblea dellasocietà che verrà convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio che chiuderà al 31 dicembre 2025, come amministratore e, dal Consiglio di Amministrazione della Società Ratti, come Amministratore Delegato, per i due esercizi 2026 e 2027, in coincidenza con la scadenza dell'organo amministrativo della Società attualmente in carica.che sta ricoprendo la carica di Amministratore Delegato della Società dal 2010 e concluderà detto incarico con l'approvazione - da parte dell'Assemblea - del bilancio dell'esercizio 2025, mantenendo la carica di amministratore della Società fino al termine del mandato dell'organo amministrativo attualmente in carica, ossia fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio che chiuderà al 31 dicembre 2027.Inoltre, al più tardi a partire dal 1° marzo 2026 fino all'assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025,della società congiuntamente con Sergio Tamborini, mentre a decorrere dalla conclusione dell'assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025, diverrà Direttore Generale in sostituzione di Tamborini che concluderà il proprio rapporto di lavoro con la società.