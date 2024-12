DEA, Banca Profilo abbassa target price e conferma Buy

Banca Profilo

Distribuzione Elettrica Adriatica

(Teleborsa) -ha confermato la) e abbassato il(aper azione dai precedenti 14,1 euro) sul titolo(DEA), operatore quotato su Euronext Growth Milan e attivo nella distribuzione di energia elettrica e gestione della pubblica illuminazione nel Centro e Nord Italia.Gli analisti ricordano che il 29 novembre ilper il sottoperiodo 2025-27, riducendo ilper la distribuzione di energia elettrica al 5,6% dal 6% nell'anno fiscale 2024. In seguito a questa modifica, Banca Profilo ha aggiornato il modello dall'anno fiscale 2025 in poi, confermando il 2024. L'impatto medio sull'EPS è del -5%, mentre l'impatto sul FCF per il periodo 2025-30 è del -5,6%.Viene evidenziato che DEA è(rispetto alla mediana dei peer del 9,6x), a un equity RAB di 1x (RAB - debito netto, rispetto alla media storica dei peer 1,6x) e a un P/BV di 0,9x (rispetto alla mediana dei peer 1,7x).