Destination Italia, ok da soci a voto maggiorato e delega per AuCap

Destination Italia

(Teleborsa) - L'di, società travel tech italiana specializzata nel turismo incoming di qualità verso l'Italia e quotata su Euronext Growth Milan, ha deliberato di introdurre in statuto la maggiorazione del diritto di voto nella misura di cinque voti per ciascuna azione ().L'approvazione dà luogo al diritto di recesso dei soci che non hanno concorso all'assunzione della relativa delibera, a unper azione determinato dal CdA inI soci hanno anche attribuito al CdA unaa pagamento, anche con esclusione del diritto di opzione, fino a un importo massimo di complessivi, entro un periodo di 5 anni anche in più tranche e in via scindibile, comprensivi dell’eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie o warrant.