Edison scioglie JV con Helleniq: 195 milioni di euro per 50% di Elpedison

Edison

(Teleborsa) - Il CdA diha accettato l'offerta di HELLENiQ Energy Holdings per la, che detiene, unitamente alla controllata Helleniq Energy International GMBH, la restante quota del 50% della società.Le parti hanno concordato di sciogliere la joint-venture 50/50 in ELPEDISON, società di diritto olandese e titolare dell'intero capitale della società greca Elpedison SA (Elpedison). L'offerta di acquisto di Helleniq, ricevuta il 22 novembre 2024,di ELPEDISON BV, che corrisponde a circa 540 milioni di euro di Enterprise Value.Edison si dice "orgoglioso di aver contribuito allo sviluppo di Elpedison facendola diventare uno dei principali operatori del settore energetico in Grecia e, dopo oltrecon Helleniq, desidera ringraziare il suo partner e tutte le persone di Elpedison per il loro prezioso lavoro e la loro eccellente professionalità".Elpedison gestiscenaturale a Thisvi e Salonicco, con una capacità totale di 820 MW, è uno dei principali operatori del mercato del gas in Grecia, e serve circa 350.000 clienti finali.