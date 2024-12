Inwit, upgrade a Buy da Goldman Sachs con aumento target price

Goldman Sachs

(Teleborsa) -migliora a "" da "Neutral" lasu, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore delle infrastrutture per le telecomunicazioni elettroniche, alzando anche ilper azione (+3%). La revisione del giudizio arriva all'interno di un report in cui viene ribadita una, con una crescita e dei rendimenti del settore in aumento dovuti in gran parte alla deregolamentazione della fibra.Dopo 20 anni di tagli delle stime e sottoperformance del prezzo delle azioni, il 2024 ha visto. Gli operatori meglio posizionati per la deregolamentazione della fibra stanno offrendo un CAGR EBITDA superiore al 4%, una crescita FCF superiore al 10% (FY24), superiore a quanto si è osservato nel settore per oltre un decennio. Secondo Goldman, esiste comunque unaper la monetizzazione della fibra.Per quanto riguarda Inwit, vengono messi in evidenza: 1) un imminente aumento dei rendimenti per gli azionisti, al di sopra delle aspettative del consenso, 2) uno scope continuo per un take-out, con multipli di transazione precedenti che implicano un potenziale di rialzo di circa il 20-80% in uno scenario di offerta, 3) la crescita dovrebbe riaccelerare e supportare un miglioramento del ROIC, sebbene i tempi di ciò rimangano poco chiari.Goldman continua a considerare Inwit come unache beneficia di: 1) un'assenza di limiti all'inflazione dei prezzi contrattuale; 2) una solida esecuzione per sfruttare fonti di crescita dei ricavi accessori; e 3) un portafoglio semplice, rispetto ai peer.