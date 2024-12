MEF cancella aste di fine dicembre. Giovedì in offerta 8,5 miliardi di BTP

(Teleborsa) - Il ministero dell'economia e delle finanze (MEF) ha annunciato l'. I titoli vanno in asta giovedì 12 dicembre 2024. La data di regolamento è lunedì 16 dicembre 2024.In particolare, saranno offerti: tra 2,5 e 3 miliardi dicon scadenza 15/10/2027 e cedola annuale al 2,70%; tra 2,5 e 3,0 miliardi dicon scadenza 15/11/2031 e cedola annuale al 3,15%; tra 1,0 e 1,5 miliardi dicon scadenza 01/03/2035 e cedola annuale al 3,35%; tra 0,75 e 1 miliardi dicon scadenza 01/10/2054 e cedola annuale al 4,30%.Inoltre, il MEF ha comunicato che, in considerazione della disponibilità di cassa e delle ridotte esigenze di finanziamento,, nonché l'asta dei titoli a medio-lungo termine prevista per il 31 dicembre.