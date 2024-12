Valtecne, CFO SIM incrementa target price e conferma Buy

Valtecne

(Teleborsa) - CFO SIM ha incrementato il(aper azione dai precedenti 7,70 euro) e confermato la) sul titolo, società quotata su Euronext Growth Milan che opera nel settore della meccanica di alta precisione per dispositivi medicali e applicazioni industriali, visto il potenziale upside del 40%.Gli analisti affermano che l' acquisizione di Utilità convalida chiaramente la strategia del management delineata al momento dell'IPO, che sta. L'operazione è "significativamente accrescitiva in tutti i parametri di redditività e l'opportunità di sfruttare le sinergie di fatturato è enorme, alla luce di una base clienti altamente complementare e dell'esposizione a diversi sottosegmenti del settore MedTech", si legge nella ricerca.In seguito all'annuncio dell'accordo, CFO SIM ha aggiornato il modello tenendo conto di: 1) il consolidamento di Utilità a partire dal gennaio 2025, 2) il relativo esborso di cassa, ipotizzando che 3 milioni di euro saranno finanziati tramite linee di credito e, 3) ila partire dal 2025. Inoltre, ha lasciato invariate le stime per l'anno fiscale 2024. Il risultato combinato è un aumento medio del 19,5% e del 31,2% del Valore della produzione e dell'EBITDA rettificato nel 2025-26, rispettivamente.