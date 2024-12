FAE Technology, perfezionato closing per l'acquisizione di IpTronix

FAE Technology

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di, Tech company a capo dell’omonimo gruppo italiano attivo nel settore dell’elettronica, ha perfezionato in data odierna l’acquisizione dell’intero capitale sociale di IpTronix, società attiva nello sviluppo di soluzioni elettroniche ad alta complessità.Con sede a Roma, IpTronix da oltre vent’anni è specializzata nello sviluppo di soluzioni di vision system, sistemi FPGA, comunicazioni wireless e software embedded ad altissima complessità per i settori che comprendono i sistemi di controllo industriale, i sistemi embedded, l'elaborazione digitale dei segnali, il networking, le telecomunicazioni e l'integrazione di sistemi multimediali. Tra i clienti di IpTronix figurano realtà nazionali ed internazionali di primo piano e la società vanta partnership strette e di lungo periodo con i principali fornitori di silicio.Tramite l’Operazione, FAE Technology potenzia il proprio bagaglio di competenze per lo sviluppo e l’ingegneria di soluzioni tecnologiche che si posizionano sulla frontiera dell’innovazione, ponendosi come interlocutore end-to-end in grado di gestire l’elettronica ad alta complessità, dal design alla produzione.