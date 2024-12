(Teleborsa) - Il sito Politico.eu che ogni anno compila la graduatoria delle figure che maggiormente si imporranno all'attenzione della scena europea, per il 2025 ha indicato la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, come "La persona più potente d'Europa".Come spiega Politico: "Un tempo liquidata come ultranazionalista, l'influenza della presidente del consiglio italiana su Bruxelles (e anche su Washington) la rende una figura potente a livello mondiale.