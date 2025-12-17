Consiglio Ue, Meloni alla Camera: da Kiev a bilancio Ue, cosa ha detto la Premier

(Teleborsa) - ildelha in agenda diversi temi di estrema rilevanza per, ma ad occupare un, ancora una volta,. Lo ha detto la Presidente del Consiglionell'Aula della Camera.Come sapete, nella serata di lunedì ho partecipato al vertice di Berlino,diversi colleghi europei, e ai negoziatori americaniin un clima costruttivo e unitario che vale la pena di sottolineare. Ne è scaturita una dichiarazione finale dei leader europei che riprendee che ho ribadito anche martedì scorso accogliendo a Roma il Presidente Zelensky, ha sottolineato la premier.Ildal nostro punto di vista,o stretto legame tra Europa e Stati Uniti, che non sono competitor in questa vicenda, atteso che condividono lo stesso obiettivo, ma hanno sicuramente angoli di visuale non sovrapponibili, dati soprattutto dalla loro differente posizione geografica. Il rafforzamento della posizione negoziale ucraina, che si ottiene soprattutto mantenendo chiaro che non intendiamo abbandonare l’Ucraina al suo destino nella fase più delicata degli ultimi anni. La tutela degli interessi dell’Europa, che per il sostegno garantito dall’inizio del conflitto, e per i rischi che correrebbe se la Russia ne uscisse rafforzata, non possono essere ignorati e il mantenimento della pressione sullaCome sta, nei fatti, accadendo, perché,tanto che, dalla fine del 2022 ad oggi, è riuscita a conquistare appena l’1,45% del territorio ucraino, peraltro a costo di enormi sacrifici in termini di uomini e mezzi.’unica cosa che può costringere Mosca a un accordo, ed è una difficoltà che, lo voglio ricordare,e che vanno ben oltre il dibattito su come trovare le risorse per sostenere l’Ucraina. Perché in gioco non ci sono solo la dignità, la libertà e l’indipendenza dell’Ucraina, ma anche la sicurezza dell’Europa nel senso più ampio del termine. Questosarà il, è "probabile che sarà necessario aumentare la dimensione", ha detto la premier. "Non siamo in principio contrari, ma lo si potrà fare solo a determinate condizioni. Dovremo anzitutto evitare che un bilancio europeo più grande pesi eccessivamente sulla nostre finanze."La sostenibilità dei conti pubblici è per questo governo una priorità assoluta come dimostra il lavoro fatto negli ultimi anni e lo è ancor di più alla luce del ruolo di contributori netti al bilancio Ue quali siamo da oltre vent'anni", ha dichiarato. A questo si aggiunge il fatto che la proposta della Commissione prevede da un lato maggiori contributi e dall'altro minori allocazioni a politiche tradizionali e per noi fondamentali come la politica agricola comune e la coesioneche contiene le comunicazioni in vista del Consiglio europeo. La seduta è sospesa: la premier andrà in Senato per la consegna del testo. Alla ripresa dei lavori in Aula partirà la discussione generale, che durerà circa due ore. A seguire, si svolgeranno le repliche di Meloni, quindi le dichiarazioni di voto e il voto sulle risoluzioni con i lavori che dovrebbero terminare intorno alle