Mercosur, Mascarino (Federalimentare): UE di fronte ad un bivio, l’Italia può guidarla nella direzione giusta

(Teleborsa) - "La UE è di fronte ad un bivio: soccombere ai dazi USA e alla spinta espansiva dell’export cinese, oppure aprire nuovi grandi mercati per il suo export. Il Mercosur è una grande opportunità anche per tutta l’industria alimentare italiana, e il Governo Meloni ha fatto molto per tutelare il settore agricolo con opportune e solide clausole di salvaguardia". Lo dichiara, Presidente di"Ora però ladeve decidere. In vista della ceimonia di avvio del trattato prevista per il 20 dicembre in- prosegue - è chiaro che se l’Europa non sarà presente, sarà la pietra tombale per questo accordo. Se dopo 25 anni di lavoro si diserta la giornata conclusiva, i paesi del Mercosur si rivolgeranno a partner commerciali più seri", aggiunge Mascarino.e anche l’- sottolinea il Presidente di Federalimentare - sono a favore di un rapido avvio del trattato Mercosur, che può valere fino aper la nostra industria alimentare. L’industria come anello centrale delle filiere agroalimentari ritiene necessario tutelare il settore primario, e le clausole di salvaguardia volute dal Governo sono solide ed efficaci, garantendo una sostanziale reciprocità, tutelando, protezione da vendite sottocosto e stabilisce il rispetto sostanziale delle nostre norme fitosanitarie per i prodotti importati. Chiedere però clausole specchio, che significa imporre le norme UE ad altri paesi, - continua Mascarino - rende di fatto impossibile trovare un accordo, come sa bene chiunque conosca le regole del commercio internazionale"."Auspico che il, così come ha fatto con successo nel corso del negoziato per i dazi USA, guidi la UE in un percorso virtuoso, per far approvare ilcon le clausole di salvaguardia entro il 19 dicembre, per permettere all’Europa di partecipare alla cerimonia di avvio del trattato il 20 dicembre in Brasile. Qualora fosse però necessaria qualche settimana in più per finalizzare le clausole di salvaguardia, il Governo faccia tutto il possibile per non mettere a rischio l’avvio di un accordo commerciale di portata storica", conclude Mascarino.