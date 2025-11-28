UE autorizza acquisto di TUiR Warta e TU Europa da parte di HDI

(Teleborsa) - Laha, ai sensi del Regolamento UE sulle concentrazioni, l'di Towarzystwo Ubezpieczen i Reasekuracji Warta (TUiR Warta) e Towarzystwo Ubezpieczen Europa (TU Europa), entrambe polacche, da parte di HDI International con sede in Germania. L'operazione riguarda principalmente il settore assicurativo.La Commissione ha concluso che l'operazione notificata non solleverebbe preoccupazioni sotto il profilo della concorrenza, dato l'. L'operazione notificata è stata esaminata nell'ambito della procedura semplificata di esame delle concentrazioni.