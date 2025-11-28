Milano 13:55
UE autorizza acquisto di TUiR Warta e TU Europa da parte di HDI

(Teleborsa) - La Commissione europea ha approvato, ai sensi del Regolamento UE sulle concentrazioni, l'acquisizione del controllo esclusivo di Towarzystwo Ubezpieczen i Reasekuracji Warta (TUiR Warta) e Towarzystwo Ubezpieczen Europa (TU Europa), entrambe polacche, da parte di HDI International con sede in Germania. L'operazione riguarda principalmente il settore assicurativo.

La Commissione ha concluso che l'operazione notificata non solleverebbe preoccupazioni sotto il profilo della concorrenza, dato l'impatto limitato sulla struttura del mercato. L'operazione notificata è stata esaminata nell'ambito della procedura semplificata di esame delle concentrazioni.
