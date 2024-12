Oracle sotto pressione dopo risultati secondo trimestre

Oracle

(Teleborsa) - Retrocede moltoche esibisce una variazione percentuale negativa del 6,74%.Il colosso del software enterprise ha chiuso il secondo trimestre dell'esercizio 2025 con risultati sotto le aspettative del mercato. Nei tre mesi al 30 novembre, glisono in crescita del 22% a 3,15 miliardi, pari a 1,10 dollari per azione. L'EPS rettificato è salito del 10% a 1,47 dollari contro gli 1,48 dollari del consensus. Isono aumentati del 9% a 14,06 miliardi di dollari a fronte dei 14,12 miliardi attesi dagli analisti.L'andamento delnella settimana, rispetto all', rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.L'esame di breve periodo diclassifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 179,9 USD e primo supporto individuato a 173,2. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 186,6.