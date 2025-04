BP, utile sotto le attese nel primo trimestre

BP

(Teleborsa) -, colosso energetico britannico, ha registrato unper ildi 1,4 miliardi di dollari, rispetto agli 1,2 miliardi di dollari del trimestre precedente, al di sotto degli 1,5 miliardi di dollari previsti dagli analisti in un sondaggio fornito dall'azienda. Rispetto al quarto trimestre del 2024, il risultato sottostante riflette un minore impatto dell'attività di turnaround, margini di raffinazione realizzati più elevati, minori oneri sottostanti per altre attività e corporate, parzialmente compensati da un risultato debole da marketing e trading del gas.Ildi 2,8 miliardi di dollari, che include un aumento del capitale circolante di 3,4 miliardi di dollari (al netto degli utili da magazzino, degli effetti contabili del fair value e di altre voci di rettifica), è stato inferiore di circa 4,6 miliardi di dollari rispetto al trimestre precedente, riflettendo gli effetti stagionali delle scorte e la tempistica di vari pagamenti, inclusi i pagamenti dei bonus annuali e i pagamenti relativi agli asset a basse emissioni di carbonio detenuti per la vendita. L'era di 27 miliardi di dollari alla fine del primo trimestre, principalmente a causa del minore flusso di cassa operativo."A febbraio abbiamo annunciato un radicale riassetto della nostra strategia - far crescere l'upstream, focalizzarci sul downstream e investire con disciplina nella transizione - e abbiamo già compiuto progressi significativi - ha commentato il- Finora quest'anno abbiamo avviato tre importanti progetti, effettuato sei scoperte esplorative e portato avanti il ??nostro programma di disinvestimento, il tutto garantendo solide performance operative, con un'affidabilità degli impianti upstream superiore al 95%, a supporto della migliore efficienza operativa mai registrata, e una disponibilità di raffinazione superiore al 96%. Continuiamo a monitorare la volatilità e i cambiamenti del mercato e a concentrarci sul procedere con ritmo sostenuto. Sono fiducioso che i nostri piani per rafforzare il bilancio, ridurre i costi e migliorare il flusso di cassa e i rendimenti aumenteranno il valore per gli azionisti a lungo termine e rafforzeranno la resilienza di BP".Per il primo trimestre, BP ha annunciato unper azione ordinaria di 8 centesimi. In relazione ai risultati del primo trimestre, BP intende effettuare unproprie per 0,75 miliardi di dollari prima di pubblicare i risultati del secondo trimestre. Il programma di riacquisto di azioni proprie da 1,75 miliardi di dollari, annunciato con i risultati del quarto trimestre, è stato completato il 25 aprile 2025.