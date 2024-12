Aeroporto di Bologna, intercettati 2,8 milioni di euro di valuta non dichiarata in sei mesi

Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna

(Teleborsa) - Negli ultimi sei mesi, la Guardia di Finanza e i funzionari doganali hannoall'che hanno tentato la, omettendone la dichiarazione, per un importo complessivo pari aLa normativa vigente stabilisce l'obbligo di dichiarare in doganaper i trasferimenti in entrata o in uscita dal territorio nazionale.La maggior parte dei trasgressori ha scelto di estinguere immediatamente la violazione attraverso il pagamento della sanzione prevista, usufruendo dell'istituto dell'oblazione. Tuttavia, per i passeggeri recidivi - già sanzionati in misura ridotta negli ultimi cinque anni - è stato applicato ildi parte della valuta trasportata.Tra i casi più significativi figura quello di unresidente in Italia, proveniente da Casablanca,non dichiarati. In questo caso, la normativa prevede il sequestro del 50% della somma eccedente il limite consentito, pari ad oltre 20.000 euro."Questi episodi evidenziano come tali violazioni, apparentemente di natura amministrativa,, confermando l'importanza di un'attività di controllo rigorosa e continuativa", si legge in una nota delle Fiamme Gialle.