Brunello Cucinelli alza guidance su fatturato 2024, +10% in 2025 e 2026

Brunello Cucinelli

(Teleborsa) -, casa di moda quotata su Euronext Milan, ha affermato le vendite "estremamente positive" degli ultimi mesi permettono di, immaginando un, con una crescita attesa del quarto trimestre in linea con l'ottimo risultato del terzo trimestre 2024.Presentata in novembre la pre-collezione donna Autunno-Inverno 2025, con "commenti e ordini particolarmente positivi" da parte dei clienti multibrand e dai manager delle boutique, che segue l'importante raccolta ordini in portafoglio per la Primavera-Estate 2025. La società continua a vedere grandi opportunità per il brand nei tempi a venire e si aspetta una"Va verso la conclusione questo 2024,per i grandi risultati ottenuti dalla nostra Casa di Moda, sia in termini di numeri sia per aver fortificato l'immagine del brand - ha commentato Brunello Cucinelli, Presidente Esecutivo e Direttore Creativo della Casa di Moda - Il nostro progetto finale ci fa immaginare un anno con una crescita tra l'11 ed il 12%, e vista l'alta qualità delle vendite, immaginiamo"."Gli importanti sell-out stagionali delle collezioni Autunno-Inverno 2024 e l'inizio della raccolta ordini Donna Autunno-Inverno 2025, stanno dando ottimi risultati - ha aggiunto - Tutto ciòin linea con il nostro consueto progetto di crescita del fatturato annuo intorno al 10% e di un bell'utile".