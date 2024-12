Cucinelli, al via domani programma di acquisto di azioni proprie

Brunello Cucinelli

Re del cachemire

(Teleborsa) -, ildi, come deliberato dall'assemblea del 23 aprile 2024 e dal Consiglio di Amministrazione di oggi, 11 dicembre.Il Programma è volto all’acquisto di azioni ordinarie Brunello Cucinelli da destinare a servizio del "Piano di Stock Grant 2022-2024" e del “Piano di Stock Grant 2024-2026” e durerà fino all’avvenuto acquisto della totalità delle azioni oggetto del Programma ma, in ogni caso, non oltre il termine del 23 ottobre 2025. Sarà coordinato da Mediobanca - Banca di Credito Finanziario, che effettuerà gli acquisti in piena indipendenza.Il numeroordinarie daè pari a, senza valore nominale, rappresentative dello 0,29% circa del capitale sociale della Società e il potenziale esborso massimo di acquisto, tenuto conto del prezzo di chiusura dell’azione Brunello Cucinelli al 10 dicembre 2024, pari a 97,55 euro, maggiorato del 10%, sarebbe di complessivi 21.461.000 di euro circa.All'11 dicembre 2024, la Società non detiene azioni proprie in portafoglio e nessuna delle società da quest’ultima controllate detiene azioni Brunello Cucinelli.Sul listino milanese, oggi, controllato progresso per il, che chiude in salita dello 0,67%.