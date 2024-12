Fed, Intesa: potrebbe ridurre tagli attesi nel 2025, non esclusa pausa a gennaio

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - Come già a ottobre, il, anche se conferma che la seconda parte del 2024 ha visto una sostanziale pausa nel processo disinflattivo". Lo affermano gli economisti didopo la diffusione del dato odierno sull'inflazione Ciò non dovrebbe impedire un taglio dei tassi da 25 punti base da parte della Fed il 17-18 dicembre (che pure non è certo); tuttavia, nelle Summary of Economic Projections che saranno diffuse in occasione del FOMC di settimana prossima, la, dai quattro previsti a settembre a due/tre."Anzinel ciclo di tagli dei tassi, in attesa di dati più favorevoli sull'inflazione tali dati comunque a nostro avviso potrebbero arrivare nei mesi successivi, consentendo alla banca centrale di portare i tassi sui fed funds a 3,50-3,75% entro il prossimo giugno (al di sotto delle attuali aspettative dei mercati)", si legge nella ricerca firmata da Paolo Mameli.