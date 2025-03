Germania, Intesa: rimbalza la produzione, ma nel breve prevalgono i rischi al ribasso

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - Ala è cresciuta del 2% m/m (-1,6% a/a) dopo il calo di -1,5% m/m (rivisto da -2,4%) di dicembre. Il rimbalzo, spiegano gli economisti di, ècome il settore auto (+6,4% m/m) e l'assemblaggio e la manutenzione dei macchinari (+15,6% m/m). Anche l'attività nei comparti più energivori è tornata a crescere (+3,4% m/m) anche se rimane su livelli storicamente bassi.La contrazione di dicembre era stata influenzata da alcuni fattori straordinari ed è possibile che anche problematiche stagionali, come è possibile sia stato anche il caso italiano, abbiano giocato un ruolo nell'accentuare la flessione, si legge nella ricerca firmata dall'economista Andrea Volpi. Iled è possibile che l'output industriale sia tornato a scendere a febbraio.Secondo Intesa Sanpaolo, ie derivano principalmente dalla politica commerciale dell'amministrazione statunitense e la relativa incertezza. Riteniamo infatti che, al netto del possibile effetto favorevole sulla fiducia degli agenti economici, l'ingente stimolo fiscale annunciato da CDU/CSU e SPD inizierà a trasferirsi sull'economia tedesca non prima del 2026 e in maniera non lineare. Nel breve termine, infatti, l'aumento della spesa militare si tradurrà prevalentemente in un incremento delle importazioni mentre potrebbe essere necessario più tempo prima che il piano infrastrutturale vada effettivamente a regime.