Giancarlo Attolini, primo italiano alla guida di Accountancy Europe

(Teleborsa) - Il commercialista italianoè stato nominato oggi a Bruxelles. Nel biennio successivo (2027 – 2028) sarà presidente dell’associazione, di cui il Consiglio nazionale dei commercialisti è membro. È questa la prima volta che un italiano guiderà l’associazione che rappresenta la professione di commercialista a livello europeo e che è accreditata come interlocutore qualificato nella Commissione Europea e in tutte le sedi e le Istituzioni europee. Il suo campo di interesse è trasversale, in quanto si occupa di(fiscalità, deontologia, reporting, revisione, sostenibilità, settore pubblico, corporate governance).A rappresentare la professione italiana negli organismi internazionali, oltre ad Attolini, ci sono anche il presidente nazionale della categoria, Elbano de Nuccio (membro dell’Advisory Council dell’IFRS Foundation board e dell’ASAF board dell’IFRS Foundation), Chiara Mio (membro del board dell’IFAC) e Piergiorgio Valente (Presidente CFE - Tax advisers Europe)."La nomina del collega Attolini alla guida di Accountancy Europe – commenta– è un altro importante risultato frutto della costante azione di accreditamento portata avanti in questi anni dal Consiglio nazionale. La nostra professione cresce ancora a livello internazionale. Laè del resto estremamente significativa per il futuro della professione. Siamo estremamente impegnati su questo fronte sia perché i commercialisti italiani, portatori di specifiche peculiarità, devono far valere sempre più il loro punto di vista e le loro competenze in contesti sovranazionali nei quali molte delle regole che impattano sulla nostra attività vengono scritte, sia perché sono determinanti nei processi di internazionalizzazione delle nostre imprese.del lavoro del nostro Consiglio nazionale che guarda in modo organico e prospettico a quanto succede oltre i confini nazionali"."Sono particolarmente lieto che la mia nomina rappresenti unper la professione italiana – afferma–. Con l’incarico di presidenza vicaria, che si trasformerà automaticamente in presidenza nel biennio 2027-2028, la nostra professione arriva ai vertici della più importante organizzazione professionale nel panorama europeo, nonché una delle più importanti in assoluto a livello internazionale. Sono felice che questo risultato sia stato raggiunto grazie allaed alla determinazione del Consiglio nazionale dei commercialisti. Si tratta indubbiamente di un importante riconoscimento dell’autorevolezza della professione italiana", conclude.