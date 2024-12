UE autorizza acquisizione di Pavilion da parte di Shell

Shell

(Teleborsa) - Laha, ai sensi del Regolamento sulle concentrazioni dell'UE, l'del controllo esclusivo di Pavilion di Singapore da parte didel Regno Unito. La transazione riguarda principalmente laè una piattaforma mondiale del settore del gas naturale liquefatto (GNL), che negozia e commercializza gas naturale in Asia e in Europa. Le sue attività comprendono il commercio, lo stoccaggio, la trasformazione e il trasporto di GNL e attività nei relativi mercati a valle, in Asia e in Europa.La Commissione ha concluso che la transazione notificata non solleverebbe preoccupazioni in materia di concorrenza, data ladelle società derivante dalla transazione proposta. La transazione notificata è stata esaminata ai sensi della procedura di revisione semplificata delle concentrazioni.