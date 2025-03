UE autorizza acquisizione di Keenfinity da parte di Triton

(Teleborsa) - Laha approvato, ai sensi del Regolamento UE sulle concentrazioni, l'di Keenfinity, con sede in Germania, da parte di Triton Fund 6 GP SARL, con sede in Lussemburgo. L'operazione riguarda principalmente i settori dei sistemi di sicurezza e comunicazione per gli edifici.La Commissione ha concluso che la concentrazione proposta non solleverebbe problemi sotto il profilo della concorrenza, date lederivanti dall'operazione proposta. L'operazione notificata è stata esaminata secondo la procedura semplificata di controllo delle concentrazioni.