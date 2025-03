UE autorizza acquisizione di Cigierre da parte di QuattroR e BC Partners

(Teleborsa) - Laha, ai sensi del Regolamento sulle concentrazioni dell'UE, l'di Cigierre - Compagnia Generale Ristorazione, da parte di QuattroR SGR, entrambe italiane, e BC Partners del Regno Unito.La transazione riguarda principalmente la. Cigierre controlla i marchi Old Wild West, Wiener Haus, Shi's, America Graffiti, Smashie e Pizzikotto.La Commissione ha concluso che la transazione notificata non solleverebbe preoccupazioni in materia di concorrenza, date ledelle società derivanti dalla transazione proposta. La transazione notificata è stata esaminata ai sensi della procedura di revisione semplificata delle concentrazioni.