Ambiente: buone pratiche di ecodesign dalla piattaforma ICESP promossa da ENEA

(Teleborsa) - Promuovere laverso l’attraverso pratiche di progettazione ecocompatibile, a partire da sette esempi virtuosi: questo il tema centrale della 7a conferenza della, promossa da, che si tenuta oggi presso la sede della Città Metropolitana di Roma. Lanciata nel 2018 comedell’analoga iniziativa europea “European Circular Economy Stakeholder Platform” (ECESP), la piattaforma ICESP riunisce una comunità in continua crescita, con oltre 900 esperti provenienti da più di 300 organizzazioni, tra istituzioni pubbliche, imprese e associazioni di categoria, mondo della ricerca e società civile."ENEA è molto impegnata in attività di ricerca e sviluppo nel campo dell’ecodesign, con particolare attenzione allo sviluppo di materiali sostenibili, alla progettazione per il riciclo e all’estensione della vita dei prodotti”, ha dichiarato il direttore generale ENEAintervenendo in apertura dei lavori. “Inoltre – ha aggiunto – favoriamo collaborazioni a livello nazionale e internazionale, partecipiamo a numerosi progetti europei e supportiamo le istituzioni nella definizione delle politiche industriali. E, in qualità di promotore della piattaforma ICESP, sosteniamo la transizione verso l’economia circolare attraverso attività di ricerca, sviluppo, innovazione e diffusione delle buone pratiche".“Nel quadro del percorso verso la transizione circolare, il nuovosull’può essere considerato una pietra miliare con l’istituzione, ad esempio, dei requisiti di progettazione ecocompatibile che i prodotti devono avere per poter esser messi sul mercato, come l’estensione della loro vita utile, l’obbligo di contenere un minimo di materiali riciclati, la riduzione dell’impatto ambientale, la circolarità e la neutralità climatica, e il passaporto digitale con informazioni ai consumatori accessibili sul web per favorire scelte di consumo più consapevoli”, ha sottolineato nel suo intervento il presidente ICESP. “L’adozione di questo Regolamento - ha aggiunto - èper tutti e in particolare per ICESP che sul tema ecodesign ha attivato da molti anni esperti che hanno prodotto non solo documenti di spunti e riflessioni ma anche 5 proposte per i decisori politici, che oggi vedono la luce, in 4 casi su 5, all’interno di questo stesso Regolamento”.Nelladella, a cura della coordinatrice della Piattaforma ICESP, ricercatrice del dipartimento ENEA di Sostenibilità, sono stati presentati sette esempi di buone pratiche di ecodesign selezionate dal database ICESP, che conta più di 250 buone pratiche di economia circolare di cui 60 correlate all’ecodesign. Protagonisti di questi “comportamenti virtuosi” le organizzazioni CETMA, VINYLPLUS ITALIA, Radici InNova, Favini, Erion, Sisifo Società Benefit MATREC Srl.La, coordinata dal direttore responsabile di Economiacircolare.com, ha ospitato una tavola rotonda dedicata alle iniziative pubbliche e private in corso - con particolare attenzione al recente Regolamento Europeo Ecodesign 2024/178 a cui hanno preso parte esponenti dei ministeri MIMIT e MASE, di ARTI/PUGLIA, del Cluster Agrifood Nazionale CL.A.N., CNA e dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.Le relazioni tecniche sono state a cura didi JRC (Ecodesign nelle politiche europee per promuovere innovazione e competitività) e di Carlo Brondi di CNR/UNI (La standardizzazione a supporto dell'ecodesign e le buone pratiche di economia circolare)."L’ecodesign rappresenta un approccio innovativo alla progettazione che integra considerazioni lungo l’intero ciclo di vita dei prodotti per ridurne l’impatto ambientale e promuovere la transizione verso un’economia circolare e sostenibile”, ha commentato in chiusura dei lavori, direttrice del Dipartimento ENEA Sostenibilità, circolarità e adattamento al cambiamento climatico dei sistemi produttivi e territoriali. “Con questa conferenza – ha aggiunto – abbiamo voluto evidenziare l’importanza dell’ecodesign come leva strategica per la transizione verso un’economia circolare, con il nuovo regolamento europeo che rappresenta un’opportunità per accelerare questo processo. Il nostro Paese, con le numerosegià in atto e come dimostrato dalle buone pratiche della piattaforma ICESP, è all’avanguardia in questo campo e può giocare un ruolo di leader a livello europeo nelladel regolamento e l’ENEA riveste un ruolo cruciale, promuovendo approcci interdisciplinari per supportare la transizione verso l’economia circolare”.