Gruppo Cassa Centrale presenta la quarta indagine sulle buone pratiche

(Teleborsa) - Cresce l’impegno delper l’implementazione e lo sviluppo di iniziative per la. La rilevazione annuale sullegiunta alla quarta edizione, favorisce il reciproco scambio di informazioni e contribuisce a valorizzare concretamente i principi cooperativi.Insieme a– Fondazione di ricerca, formazione e consulenza nell’ambito delle imprese cooperative e sociali e delle altre organizzazioni non profit di carattere produttivo – il Gruppo ha aggiornato la mappatura dellerealizzate dalle Banche affiliate e dalle Società controllate oltre che dalla Capogruppo. La ormai consolidata collaborazione tra Euricse e Cassa Centrale vuole valorizzare la sostenibilità, quale concreta attuazione dei valori e dei principi cooperativi, per il benessere dei territori e delle comunità.L'analisi rivela un’attenzione crescente alla, con l’installazione di 114auto e 100 colonnine per la ricarica bici (+7% rispetto al 2023). Contestualmente, le Banche e Società del Gruppo hanno consolidato l’ammodernamento delle: quasi il 93% delle auto in proprietà o a noleggio a lungo termine sono Euro6, ibride o elettriche, continuando nel percorso di progressiva transizione verso una mobilità più sostenibile. Inoltre, 73 immobili sono stati interessati da interventi di; su 134 immobili sono stati installati impianti solari fotovoltaici (123 nel 2023). Tutti gli interventi sono stati finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e al miglioramento della sostenibilità degli edifici, in linea con gli obiettivi di transizione ecologica e responsabilità ambientale del Gruppo.Significativo l’impegno, per l’ambiente con la, grazie anche al grande progetto nella riforestazione del Passo del Redebus, che porterà in 13 anni alla cattura di oltre 300 tonnellate di CO2.Le 65 Banche di Credito Cooperativo, Casse Rurali, Raiffeisenkassen affiliate del Gruppo Cassa Centrale sono parte integrante delle Comunità in cui operano: lo testimoniano le oltreinstaurate con. Per le comunità, 49 Banche e la Capogruppo hanno organizzato nel corso del 2024 incontri ed eventi di tipo formativo e informativo, soprattutto di stampo culturale, di carattere economico-finanziario, o volti a divulgare gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030. Nel 2024 oltrehanno interessato iniziative di, con quasi 24mila partecipanti.L’attenzione ai giovani si evince da numerose iniziative, tra cui spicca la promozione di progetti specifici mirati allo sviluppo e al sostegno dell'e l’erogazione dei premi allo studio, dei quali hanno beneficiato oltre 3.400 persone.La sostenibilità sociale si manifesta anche attraverso la costituzione di propri Enti di Terzo Settore: a fine 2024 sono complessivamente 42 gli Enti costituiti (3 in più rispetto al 2023) in varie forme giuridiche, come mutue e fondazioni; le attività promosse riguardano principalmente gli ambiti culturale, ricreativo, sociale e sanitario. Oltre 40 banche prevedono la concessione in uso dei propri locali ad associazioni ed Enti.Questi risultati confermano l'impegno del Gruppo Cassa Centrale per une il, coerentemente con i valori cooperativi di solidarietà e responsabilità sociale.