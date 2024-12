Ddl Lavoro è legge: cosa cambia per lavoratori e imprese

(Teleborsa) -, soprattutto per quel che riguarda la semplificazione dei, fortemente criticata dalla sinistra ne dai sindacati. L’aula del Senato ha approvato in via definitiva la legge, di iniziativa governativa e collegata alla legge di bilancio, con 81 voti a favore, 47 contrari e 1 astensione.La norma più contestata è quella sui, che ora sono: l'assenza protrattao, alternativamente,comporta la risoluzione del rapporto di lavoro per volontà del lavoratore, a meno che il lavoratore dimostri l'impossibilità di giustificare l'assenza, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro. Una norma che ha fatto discutere e che, secondo la maggioranza, evita l'escamotage delle dimissioni finalizzate all'accesso alla Naspi, mentre per l'opposizione ripropone il problema delle cosiddette "dimissioni in bianco".Introdotta la, ma il lavoratore che svolge attività subordinata o autonoma durante il periodo di integrazione salariale non avrà diritto al relativo trattamento per le giornate lavorate presso altro datore di lavoro o in via autonoma.. Vengono esclusi dal tetto del 30% di lavoratori a termine sul totale dei lavoratori stabili quelli assunti dalle agenzie per il lavoro a tempo indeterminato e quelli assunti per determinate esigenze (attività stagionali, spettacoli, sostituzioni lavoratori assenti, progetti ecc.).vengono ricomprese quelle legate ai(ad esempio le vendite natalizie nel commercio o i cicli stagionali nelle attività produttive), che rispondono all'esigenza diin determinati periodi dell'anno previsti anche dai contratti collettivi.Introdotto l'istituto del: da due a quindici giorni per i contratti fino a sei mesi e da due giorni a trenta giorni per quelli con durata superiore a sei mesi e inferiore a dodici mesi.Novità anche per lo, con il datore di lavoro che deveal Ministero del lavoro, entro cinque giorni, i nominativi dei dipendenti che lavorano da remoto e la data di inizio e di fine del lavoro.Per le imprese, introdotta lacontratti con l'Inps e l'Inail, che prevede la possibilità di pagare il debito ina partire dal 1° gennaio 2025 (requisiti, criteri e modalità saranno stabiliti da un atto emanato dal consiglio di amministrazione di ciascuno dei due Enti).Un corpus di norme riguarda poi la: dallasullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro alle norme che riguardano la salute e la malattia. Ad esempio, dopo unanon sarà più obbligatoria la visita medica, ma si renderà necessaria solo su parere del medico competente. Prevista anche la possibilità di svolgere vper valutare l’ idoneità alla mansione specific