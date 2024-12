Fondo Ambienta III cede Wateralia a mix di investitori nuovi ed esistenti

(Teleborsa) -, uno dei più grandi asset manager europei interamente focalizzato sulla sostenibilità ambientale, ha annunciato la. Dopo la vendita di Nactarome nel febbraio 2022, l'operazione rappresenta il secondo disinvestimento del fondo e ne porta il DPI (Distribution to Paid-In Capital) a circa 0,8x.Wateralia è stata(Continuation Fund), un single asset continuation fund. Il management di Wateralia, così come le famiglie fondatrici di Caprari e Calpeda, hanno reinvestito significativamente nell'operazione.Wateralia rappresenta il sesto investimento dell'ultimo fondo flagship di Ambienta - Ambienta IV - a meno di due anni dall'inizio del suo periodo di investimento. Con una dimensione di circa 500 milioni di euro, Ambienta Water Pumps rappresenta uno dei più grandi continuation fund Articolo 9.hanno avuto il ruolo diCon circa, oltre 1.000 dipendenti in cinque stabilimenti produttivi e 25 filiali estere, Wateralia vanta clienti in oltre 140 Paesi. Sotto la guida di Ambienta, negli scorsi tre anni Wateralia ha triplicato i ricavi e ottenuto una crescita di sei volte l'EBITDA."Siamo orgogliosi di aver raccolto uno dei più grandi continuation fund Articolo 9, sostenendo ulteriormente la crescita di Wateralia, un campione ambientale globale con davanti a sé ancora enormi opportunità di crescita ed ulteriore creazione di valore", ha detto, Private Equity Chief Investment Officer e Founding Partner di Ambienta.