Seduta all'insegna del toro a New York

(Teleborsa) - Wall Street termina la sessione in rialzo, con l'apertura di Donald Trump alla Cina e le rassicurazioni del presidente su Jerome Powell. IL ilavanza a 39.607 punti; sulla stessa linea, chiude con il vento in poppa l', che arriva a 5.376 punti. Balza in alto il(+2,28%); sulla stessa tendenza, su di giri l'(+1,92%).In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+2,92%),(+2,76%) e(+2,27%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si sono manifestati nel comparto, che ha riportato una flessione di -0,42%.del Dow Jones,(+6,00%),(+5,41%),(+4,25%) e(+3,05%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -1,59%.Sottotonoche mostra una limatura dell'1,28%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,85%.Tra idel Nasdaq 100,(+6,85%),(+6,21%),(+5,41%) e(+5,33%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -6,47%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,06%.scende dell'1,53%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,47%.Tra i datisui mercati statunitensi:14:30: Ordini beni durevoli, mensile (atteso 2,1%; preced. 0,9%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 222K unità; preced. 215K unità)16:00: Vendita case esistenti (atteso 4,14 Mln unità; preced. 4,26 Mln unità)16:00: Vendita case esistenti, mensile (atteso -3%; preced. 4,2%)16:00: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 50,7 punti; preced. 57 punti)14:30: Scorte ingrosso, mensile (preced. 0,3%)15:00: S&P Case-Shiller, annuale (preced. 4,7%).