Gruppo FS Italiane: da Piano Strategico 2025-2029 investimenti per oltre 100 miliardi

(Teleborsa) -mette sul p0iattodi euro nei prossimiper contribuire in maniera concreta allo. Il piano di investimenti favorirà anche una una profonda trasformaizone dell'azienda che considera l’Europa come proprio mercato domestico.Ildel Gruppo FS è stato, dall’Amministratore Delegato e Direttore Generale,, alla presenza del Presidente di Ferrovie dello Stato Italianee del Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e dei TrasportiIl Gruppo FS punta aferroviaria e stradale,, supportare il completamento delle infrastrutture e a, monitorando ben 250 indicatori di performance (KPI)da raggiungere nei prossimi 5 anni.Il Piano getterà le basi per una,che prevede un miglioramento di tutti i principali indicatori economici, con un incremento deidi euro, dell’di euro e del"Il Piano Strategico che ci accompagnerà nei prossimi cinque anni avrà undel Gruppo FS, mettendoci in condizione di superare le sfide attuali e quelle future”, ha sottolineato il, facendo cenno anche all'del Gruppo "che, quotidianamente, si impegnano per garantire un servizio all’altezza delle aspettative in tutti gli ambiti in cui operiamo". "Il Piano Strategico - ha aggiunto -in maniera determinante, portando connettività, servizi e quel valore aggiunto che può fare la differenza"."Il Gruppo FS si prepara ad avviare una, mirata non solo a innovare i processi operativi, ma anche a", ha dichiarato l’Amministratore Delegato, sottolineamdo "ho l’onore di guidare un’azienda solida e radicata nel tessuto socioeconomico del Paese con un forte bisogno di rilancio attraverso una roadmap di dettaglio, supportata da adeguati investimenti"."Questo Piano, che mira a imprimere una- ha proseguito - risponde alle esigenze di unariconoscendo nella mobilità integrata un pilastro fondamentale per lo sviluppo. L’obiettivo è affrontare con maggiore efficacia le sfide economico-finanziarie e potenziare ulteriormente le infrastrutture e la qualità del servizio".Il Piano di rilancio del Gruppo FS è stato sviluppato con l’obiettivo di rispondere in maniera efficace alle crescenti sfide del mercato e, allo stesso tempo, potenziare il posizionamento dell’azienda nel settore dei trasporti.che accompagneranno questo percorso di rinnovamento, a cominciare dall’impegno del Gruppo adel Paese, attraversoche permettano di collegare territori finora non serviti, così da aumentare del 30% le persone raggiunte dal sistema Alta Velocità in Italia. Questo sarà realizzato con il raggiungimento dellaattraverso il recupero della puntualità per oltre 50mila treni all’anno. A tutto ciò si aggiunge, con l’incremento della soddisfazione dei passeggeri. Non meno determinante il, per cui si stima un incremento del volume dei passeggeri del 40%.La disciplina operativa, grazie anche agli ingenti investimenti, punta ad. Inoltre, sulfronte della, si profila oltreinstallato entro il 2029 e, per quanto riguarda, è stato fissato il raggiungimento delda qui al 2040. Completa le linee strategiche una netta accelerazione del business, connecessarie per garantire il proseguimento degli investimenti.Per accompagnare il percorso evolutivo del Gruppo FS sono statiche hanno un impatto su tutti gli ambiti di business.ovunque essi si trovino, con l’obiettivoerranno messe a disposizione 125mila giornate di formazione tramite FS Security Academy)., nell'ottica di una sempre maggiore identità, inclusione e collaborazione., con oltre due miliardi di euro di investimenti digitali in dieci anni.sotto il profilo della mobilità e dell'attenzione al benessere delle persone.finalizzate ad una piena valorizzazione dei business del Gruppo, così da massimizzare le opportunità di crescita.