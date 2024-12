PNRR e FS: rivoluzione ferroviaria italiana in corso

(Teleborsa) - Ilsta guidando una trasformazione senza precedenti nel sistema ferroviario italiano grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (). Con un investimento di, entro il 2026 saranno realizzati nuovi collegamenti, potenziate le infrastrutture esistenti, modernizzate le stazioni e adottate tecnologie all'avanguardia come il sistema ERTMS. Questi interventi mirano a creare una rete più efficiente, integrata, accessibile e sostenibile per il trasporto di passeggeri e merci.Gli investimenti e il numero di cantieri attivi sono aumentati notevolmente negli ultimi anni: dal 2014 al 2024 i cantieri sono passati da 450 a oltre 670, con un. Ad oggi, RFI, il principale attuatore dei fondi PNRR, ha speso circa 11 miliardi dei 22 previsti, rispettando pienamente il cronoprogramma UE.Linea Brescia-Verona-Padova: Collegamento strategico del Core Corridor Mediterraneo, migliorando l’offerta alta velocità e merci tra Milano e Venezia.Terzo Valico e Nodo di Genova: Potenzieranno i collegamenti del porto di Genova con il nord Italia ed Europa, riducendo i tempi di viaggio per passeggeri e merci.Linea Orte-Falconara: Accorcerà i tempi di percorrenza tra Roma, Ancona e Perugia, aumentando la capacità fino a 10 treni l’ora.Linea Napoli-Bari: Ridurrà i tempi di viaggio tra il Sud Italia e le principali città italiane, con impatti positivi su passeggeri e merci.Linea Salerno-Reggio Calabria: Avrà caratteristiche AV, migliorando i collegamenti nord-sud e riducendo i divari territoriali.Linea Palermo-Catania-Messina: Ridurrà significativamente i tempi di percorrenza in Sicilia, favorendo anche il trasporto merci.Innovazioni e sostenibilitàERTMS: Entro il 2026, il sistema tecnologico sarà installato su 2.800 km di rete, migliorando la velocità e l’affidabilità del servizio.Elettrificazione: I fondi PNRR consentiranno di completare l'elettrificazione di importanti tratte, contribuendo alla riduzione delle emissioni di CO2.Stazioni: Previsti interventi di riqualificazione su 38 stazioni del Centro-Sud, migliorando accessibilità e intermodalità.Collegamenti diretti con aeroporti comeintegreranno il trasporto ferroviario e aereo, promuovendo un sistema sempre più intermodale.Grazie agli investimenti del PNRR, il sistema ferroviario italiano si prepara a, integrando sostenibilità, efficienza e tecnologia per una rete ferroviaria all’avanguardia.