ABI, gi investimenti al centro del Forum di Alto livello su riqualificazione immobili

(Teleborsa) -per la messa in sicurezza e per la sostenibilità degli immobili. Questi i temi al centro della seconda riunione del, iniziativa nata nel 2024 dalla collaborazione tra il Tavolo tecnico per favorire la riqualificazione degli immobili, a cui partecipa, e la Tavola Rotonda Nazionale "Politiche e Raccomandazioni" del, finanziato dallae al quale ha partecipato ABILab, il centro di ricerca e innovazione promosso dall’ABI.Il Forum mira a favorire la comunicazione ein tema di efficientamento energetico e sicurezza e aspetti di sostenibilità degli edifici; adel patrimonio immobiliare e a individuaredella riqualificazione sostenibile degli edifici in Italia.Tra iprincipali al centro della riunione: glisul tema dell’efficientamento energetico; l’approfondimento sulleper la riqualificazione energetica degli immobili; la consultazione della Commissione europea per la creazione di un quadro di riferimento volto aper l’efficienza energetica degli edifici; le novità introdotte nellaper la valutazione degli immobili.L’incontro, che si è svolto ieri a Roma, è stato l’occasione anche per, tra cui: trovare soluzioni tecniche e giuridiche che permettano a banche e intermediari finanziari di accedere aidegli immobili e monitorare il processo disulla prestazione energetica degli edifici., tra cui la Commissione europea, i Dipartimenti competenti della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, il Ministero dell’Economia, la Banca d’Italia, ABI Lab, ENEA, le principali associazioni di rappresentanza imprenditoriale, le Associazioni dei Consumatori e la Federazione Ipotecaria Europea.