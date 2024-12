Art Basel Miami, tra gli italiani anche Angelo Accardi e il suo Pop Surrealism

(Teleborsa) - Secondo il report, redatto da redatto dadi Arts Economics, ilglobale resiste all'urto della crisi economica e nonostante una flessione nel valore complessivo delle vendite, fa registrare un segno "+" nelle importazioni globali di arte e antiquariato, che sono cresciute per il terzo anno cosecutivo raggiungendo idi dollari.Il report presenta i risultati di una ricerca condotta a metà del 2024 sugli(detti anche HNWIs, High-Net-Worth Individuals) attivi nel mercato dell'arte. Esaminando HNWIs provenienti da mercati globali, il rapporto analizza i loro recenti modelli di spesa, i piani futuri per le loro collezioni e le prospettive per il mercato dell'arte nel 2024 e oltre, includendoin tutto il mondo.E' interessante notare che leper il 2024 e presumibilmente per il 2025 stanno mostrando un orientamento crescente verso lee sui lavori dei: il 52% della spesa degli HNWIs nel periodo esaminato è stato destinato ad artisti emergenti, con un aumento rispetto al 44% del periodo precedente.Le prospettive per il 2025 prevedono un aumento della partecipazione agli eventi e un mercato stabile o in crescita, supportato dalla transizione generazionale della ricchezza.Fra gli artisti italiani presenti all', svoltosi, emerge, maestro del pop surrealism che sembra del tutto inserito in questo nuovo trend del mercato, che coniuga artisti emergenti ed eventi di peso.L'Art Basel di Miami - giunta al 21° appuntamento - è forse laespongono le opere di. Maestri dell'arte moderna e contemporanea, oltre a stelle emergenti, convergono al Miami Beach Convention Center per un evento che investe l'intera città di Miami, impegnata nella stessa settimana nella Miami art week, in un vortice di eventi fra fiere d'arte satellite, mostre presso musei e gallerie locali e feste di prim'ordine.Angelo Accardi, artista italiano che si è guadagnato la copertina dell'Atlante dell'Arte Contemporanea per scelta "Corporate Patron Metropolitan Museum of Art of New York", porta a Miami la sua: immagini surreali, a volte stranianti, fanno da contrappeso al grande albero al centro della sala che richiama immediatamente il giardino dell'Eden ed Eva, che rappresenta simbolicamente la seduzione dell'Arte. Accardi, con le sue composizioni, generaattraverso la lente ironica del, facilitando incontri tra figure contemporanee e personaggi di diversi periodi storici o eroi dei fumetti. Grazie a questa amalgama creativa, nascono opere ricche di fascino, ironia e colore. Accardi gioca abilmente con le icone del passato, con i simboli dell'arte classica, creando un dialogo tra il passato e il presente, un ponte tra il classico e il contemporaneo, toccando sia tematiche sociali che artistiche.