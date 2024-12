BCC Arte&Cultura: un museo diffuso per valorizzare il patrimonio artistico e culturale italiano

(Teleborsa) - Il, il maggiore gruppo bancario cooperativo italiano conha presentato presso la Biblioteca Nazionale Braidense di Milano il progetto. Si tratta della prima iniziativa di integrazione culturale promossa dal Gruppo, che punta a. Il progetto rappresenta il più grande museo diffuso privato in Italia, che unisce reperti archeologici della Magna Grecia, capolavori della pittura e scultura e opere d’arte contemporanea in un inedito itinerario di turismo culturale.Le collezioni saranno fruibili siache offre un’esperienza immersiva in 3D e un catalogo digitale. Questo portale permetterà di esplorare le opere, consultare mostre permanenti e temporanee, e scoprire gli eventi culturali organizzati dalle BCC nei vari territori. Il progetto vuole rendere accessibile e valorizzare una parte spesso poco conosciuta del patrimonio artistico italiano, mettendo in luce la creatività e la maestria di artisti, artigiani e intellettuali che hanno segnato la storia delle comunità locali.Oltre alla valorizzazione del patrimonio artistico, BCC Arte&Cultura include un. Attraverso laboratori creativi, visite guidate e strumenti didattici digitali, i giovani potranno entrare in contatto con il patrimonio culturale delle BCC, approfondendo le tradizioni artistiche locali. L’iniziativa intende così stimolare nei ragazzi la curiosità e l’amore per la bellezza, accompagnandoli nella scoperta delle radici culturali italiane.Nell’ambito del progetto, verrà anche lanciato il BCC Book Club, un percorso letterario che promuove la lettura nelle comunità. Soci e clienti delle BCC potranno partecipare alla lettura di tre romanzi selezionati, che avranno come tema centrale il "viaggio". Questa iniziativa si svolgerà in collaborazione con librerie locali, che ospiteranno momenti di approfondimento con gli autori.Il progetto ha permesso di portare alla lucee. Tra queste spicca il dipinto Cristo deriso (1625-1630 circa), attribuibile alla bottega di Anton Van Dyck, e la monumentale tela La classe degli asini di Romualdo Locatelli (1936). Altre riscoperte includono bozzetti di Cesare Maccari e opere di artisti come Filippo Carcano e Franco Gentilini. Questi tesori sono il frutto di un’approfondita ricerca condotta dal curatore Cesare Biasini Selvaggi.In occasione del lancio del progetto, il Gruppo BCC Iccrea ha sostenuto il: il Catalogo del Gabinetto Numismatico, che documenta la collezione della biblioteca, e il Museum Mazzucchellianum, un pregiato catalogo della collezione di medaglie del XVIII secolo.Il progetto si pone in forte sintonia con il, concentrandosi su innovazione, digitalizzazione, sostenibilità e valorizzazione culturale. Come ha sottolineato Mauro Pastore, Direttore Generale del Gruppo BCC Iccrea, l’obiettivo è ampliare l’impronta sociale delle BCC, rafforzando il loro ruolo di banche di prossimità attente alle esigenze delle comunità locali. In questo senso, BCC Arte&Cultura diventa una leva di inclusione sociale, rigenerazione culturale e sviluppo sostenibile, tracciando una strada per le prossime generazioni.Con questa iniziativa, il Gruppo BCC Iccrea non solo celebra il patrimonio culturale italiano, ma, rendendo visibile, attraverso l’arte, il filo rosso che unisce le comunità locali al tessuto culturale nazionale.