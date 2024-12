BofA: 2024 anno dei tagli, politica monetaria globale diventerà meno sincronizzata

Bank of America

(Teleborsa) - "". Lo affermano gli analisti di(BofA), al termine di una settimana molto ricca in questo senso (riduzioni al costo del denaro da parre di BCE, BNS e BoC).Viene osservato che i, come con la BNS e la BoC questa settimana e il taglio iniziale della Fed di settembre. L'attesa per la prossima settimana è che la Fed effettui un altro taglio di 25 punti base e viene visto un ulteriore spazio per tagliare l'anno prossimo."Andando avanti, pensiamo che la, poiché il caso per un tasso neutrale più elevato è più forte negli Stati Uniti e Trump 2.0 comporta rischi al ribasso per il resto del mondo", si legge nella ricerca.Tra le altre notizie sulle banche centrali, laha optato per une ne ha segnalati altri due in arrivo. In India c'è invece un nuovo governatore della RBI, che il mercato ha ampiamente percepito come più accomodante del governatore uscente.Scendendo più nello specifico nelle scelte di Francoforte, BofA afferma che la BCE ha tagliato il tasso sui depositi di 25 punti base, come ampiamente previsto, ma leggermente sorpreso con un allontanamento relativamente energico da un atteggiamento aggressivo. "Per ora, il messaggio è chiaro, la, a una velocità determinata dai dati, riunione per riunione", viene sottolineato."Tuttavia, il cambiamento nella comunicazione ci fa sentire tranquilli sul fatto che la- viene evidenziato - Ciò include l'eliminazione del riferimento a tassi restrittivi per il prossimo futuro, suggerendo un ritorno al 2% "su base sostenuta" e valutando i rischi di inflazione come bilaterali con previsioni che mostrano un core inferiore al 2%. Continuiamo ad aspettarci che il tasso sui depositi raggiunga l'1,5% entro settembre".