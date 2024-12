Cellularline restringe guidance su esercizio 2025

Cellularline

(Teleborsa) - Il CdA di, azienda quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel settore degli accessori per smartphone e tablet, ha, confrontando le attese attuali con quanto reso noto a ottobre 2022 con il Business Plan 2022-25.Riguardo aidi gruppo (allora attesi in un range tra 175 e 195 milioni di euro per l'anno 2025), le stime ad oggi disponibili confermano che gli stessi dovrebbero attestarsi nella parte centrale - inferiore della forchetta indicata.Rispetto all', si conferma la crescita che ha caratterizzato gli ultimi periodi; tuttavia, sia per effetto di quanto sopra riferito rispetto ai ricavi, sia per una diversa composizione del mix paese-canale-prodotto, si ritiene che l'obiettivo massimo a suo tempo comunicato, consistente nel raddoppio dell'Ebitda 2021 (16,1 milioni di euro), sarà raggiunto - tenuto conto delle incertezze derivanti dal contesto macroeconomico e geopolitico - nella misura del 75%-90%.Rispetto al, il gruppo ritiene che la solida generazione di cassa che lo caratterizza permetterà di raggiungere l'obiettivo a suo tempo comunicato di un rapporto inferiore a 1:1.