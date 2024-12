CIR, risultati provvisori OPA: detiene il 15,58% di azioni proprie

CIR

(Teleborsa) - In base ai dati preliminari disponibili alla chiusura del periodo di offerta, l’ OPA lanciata dasu n. 131.147.541 azioni proprie della Società ha raccolto adesioni per un totale di n. 164.431.035 azioni, pari a circa il 125,38% delle azioni Oggetto dell’Offerta e a circa il 15,70% del capitale sociale dell’Emittente.L’Offerta è stata promossa su massime n. 131.147.541 azioni CIR quotate sul Mercato Telematico Azionario. Ilper ogni Azione portata in Offerta ed acquistata è pari a Euro 0,61.Tenuto conto del superamento del numero massimo di azioni previsto dall’Offerta, si legge in una nota, si procederà al riparto, con un coefficiente provvisoriamente calcolato in 79,76%.Alla luce dei dati preliminari, le azioni proprie detenute da CIR saranno circa il 15,58% del capitale sociale.