Germania, la Bundesbank taglia le stime di crescita per il 2024 e 2025

(Teleborsa) - La Bundesbank taglia le stime di crescita del PIL della Germania. L'economia tedesca è attesa in contrazione dello 0,2%, contro le previsioni di una espansione dello 0,3%, indicate a giugno.le prospettive sono state, invece, tagliate allo 0,2% dall'1,1%.La ripresa economica non si è ancora concretizzata, l’economia tedesca non è solo alle prese con persistenti venti contrari, ma anche con problemi strutturali, ha avvertito, presidente della Bundesbank, in occasione della presentazione delle previsioni di dicembre della Banca centrale tedesca. La crisi, ha spiegato, si ripercuote in particolare sul, sulle esportazioni e sugli investimenti. Anche ilsta reagendo in modo evidente alla prolungata debolezza dell’attività economica, ha aggiunto Nagel, sottolineando che ciò sta pesando sui consumi privati.Per il 2026 e il 2027, è prevista una crescita dello 0,8% e dello 0,9%.