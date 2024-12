Macron nomina il centrista Bayrou premier

(Teleborsa) -sceglie il centrista, incaricandolo di formare un governo. Lo ha annunciato oggi l'Eliseo, rompendo gli indugi degli ultimi due giorni.Bayrou, 73 anni,, ed è stato fin dalla prima campagna elettorale un forte sostenitore di Macro, pur non tacendo qualche disaccordo su temi specifici. Secondo fonti vicine all'Eliseo, il lungo colloquio intrattenuto stamattina tra i due sarebbe stato piuttosto teso.Macron eradalla missione in Polonia ed il suo primo atto, rientrato in patria, è stato nominare il nuovo premierdal Parlamento sulla finanziaria lacrime e sangue. Una sfiducia che ha gettato il paese nel caos, a causa della mancanza di una maggioranza parlamentare e dell'impossibilità di formare un govermno.Ora bisognerà vederea priori. Jordan Bardella, presidente del, il partito di Marine Le Pen, ha detto checontro Bayrou, ma "le linee rosse" del partito "restano le stesse". "Il nuovo premier - ha aggiunto - deve prendere in considerazione il nuovo dato politico, che rende necessario un dialogo" con tutte le forze politiche. Ma la leader del partitoha affermato che "un prolungamento del macronismo",E d'altro canto,. Mathilde Panot, dirigente de, annuncia che presenterà subito "una mozione di sfiducia". Anche Fabien Roussel, segretario nazionale delfrancese parla di una "brutta notizia" e sollecita "un cambiamento di direzione politica, il rispetto del Parlamento e un governo che non metta la fiducia" per far passare le leggi.