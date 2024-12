Banca Investis, ingresso di Andrea Ronchiato come Senior Advisor Private Debt

NatWest

(Teleborsa) -, che fornisce servizi di advisory finanziaria e patrimoniale con particolare attenzione al segmento dei clienti High Net Worth Individual (HNWI), ha annunciato l'nella Direzione Alternative Investments.Andrea Ronchiato vanta una. Ha avviato il suo percorso professionale nel 1998 in Greenwich, ricoprendo il ruolo di Credit Sales. Successivamente, dal 2000 al 2008, ha ricoperto il ruolo di Head of Italy nell'area Credit & Alternative Assets Sales di. Dopo aver collaborato con RBC Capital Markets come Managing Director e Head of Southern Europe Fixed Income Sales, nel 2016 è diventato partner della boutique finanziaria StormHarbour Securities. Dal 2021 Ronchiato ha continuato poi la sua esperienza lavorativa in SC LOWY, occupandosi di Sourcing & Origination coprendo Southern Europe & France."Siamo entusiasti di accogliere Andrea Ronchiato nel nostro team - ha commentato il CEO Stefano Vecchi - Gli2024-26 e il suo ingresso testimonia la nostra volontà di valorizzarli, per continuare a offrire soluzioni innovative ad alto valore aggiunto per i nostri clienti".